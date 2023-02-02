02 февраля 2023, 23:32
Врач Тучина рассказала, как телефоны и компьютеры сказываются на эволюции
Врач Тучина заявила, что компьютеры и телефоны не успели отразиться на эволюции
Компьютеры и телефоны появились в жизни человека относительно недавно. Они не успели повлиять на эволюцию. Таким мнением поделилась врач-терапевт, биохакер (исследователь в области молекулярной биологии) Анжелика Тучина. Об этом сообщил Пятый канал.
По словам специалиста, заметить какие-либо существенные изменения можно будет по меньшей мере только через 100 тысяч лет.
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Сейчас среди эволюционных изменений можно выявить увеличение роста, повышение индекса массы тела и понижение температуры, написали «Аргументы и факты».
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