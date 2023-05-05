Интересное 05 мая 2023, 21:20 Врач Тихонова: кишечные инфекции могут появиться из-за хранения испорченных продуктов в холодильнике

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Испорченные продукты, которые хранятся в холодильнике рядом с пригодной в пищу едой, могут нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом сообщила врач-эксперт по эпидемиологии Дарья Тихонова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, очень важно соблюдать сроки годности продуктов, в противном случае повышаются риски развития острых кишечных инфекций. Как сообщил RT, содержимое в холодильнике следует регулярно осматривать на наличие плесени.

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Кроме того, врач напомнила о важности регулярного мытья холодильника.