27 декабря 2022, 00:53
Врач Татаркина рассказала, какие игрушки не стоит покупать детям
Врач Татаркина посоветовала не покупать маленьким детям игрушки небольшого размера
Во время выбора игрушки для ребенка важно учитывать его возрастные особенности. Таким мнением поделилась врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей и подростков Ольга Татаркина. Об этом сообщил Life.
Специалист пояснила, что маленьким детям не стоит давать игрушки с мелкими деталями — они могут случайно ими подавиться. Кроме того, хрупкие игрушки также будут не лучшим выбором. Нанести вред здоровью ребенка могут в том числе магниты. Они способны спровоцировать прободение стенок органов при попадании в организм, написали «Известия».
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«Не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли и кинжалы достаточно травмоопасны, в детских руках они могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и окружающим», — рассказала Татаркина.
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