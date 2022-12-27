Интересное 27 декабря 2022, 00:53 Врач Татаркина рассказала, какие игрушки не стоит покупать детям Врач Татаркина посоветовала не покупать маленьким детям игрушки небольшого размера

Читать 360tv в

Во время выбора игрушки для ребенка важно учитывать его возрастные особенности. Таким мнением поделилась врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей и подростков Ольга Татаркина. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснила, что маленьким детям не стоит давать игрушки с мелкими деталями — они могут случайно ими подавиться. Кроме того, хрупкие игрушки также будут не лучшим выбором. Нанести вред здоровью ребенка могут в том числе магниты. Они способны спровоцировать прободение стенок органов при попадании в организм, написали «Известия».

Реклама

«Не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли и кинжалы достаточно травмоопасны, в детских руках они могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и окружающим», — рассказала Татаркина.

Реклама