01 августа 2023, 17:39
Врач Соломатина посоветовала покупать дыни только в сертифицированных точках продаж
Дыню лучше всего покупать в магазинах, в которых имеются все соответствующие документы и соблюдаются необходимые условия для ее хранения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, не стоит покупать дыню из багажника машины или в ларьке около дороги из-за высоких рисков отравления. Кроме того, не следует выбирать продукт в разрезанном состоянии.
Реклама
Врач посоветовала при покупке дыни ориентироваться на запах и ее внешний вид, сообщило Utro.ru.
Продукты
Реклама
Реклама