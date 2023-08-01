Интересное 01 августа 2023, 17:39 Врач Соломатина посоветовала покупать дыни только в сертифицированных точках продаж

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Дыню лучше всего покупать в магазинах, в которых имеются все соответствующие документы и соблюдаются необходимые условия для ее хранения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, не стоит покупать дыню из багажника машины или в ларьке около дороги из-за высоких рисков отравления. Кроме того, не следует выбирать продукт в разрезанном состоянии.

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Врач посоветовала при покупке дыни ориентироваться на запах и ее внешний вид, сообщило Utro.ru.