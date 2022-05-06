Врач Самбурская посоветовала не использовать косметику с SPF для защиты от солнца

Врач-дерматолог, косметолог Ольга Самбурская посоветовала не использовать косметику с SPF. По ее словам, летом необходимо использовать другие средства защиты от солнца. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что подобные средства стоит использовать лишь тем людям, которые страдают от определенных кожных заболеваний. Также их стоит использовать в том случае, если вы находитесь на улице в пик солнечной активности, передали Nation News.

«Если приходится использовать косметику с SPF, то нужно понимать какие там фильтры и как они действуют», — пояснила медик.

Летом Самбурская посоветовала соблюдать питьевой режим. Она рассказала, что необходимо выпивать 30 мл/кг, а в случае ожирения — 40 мл/кг.