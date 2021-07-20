Врач рассказал о вероятности появления новых «суперштаммов» коронавируса

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, коронавирус может мутировать, образовав новые, более токсичные штаммы. Кроме того, из-за пандемии коронавируса может также усилиться вирус гриппа, передала «Вечерняя Москва».

«В теории любой вирус способен приобрести мутацию, которая сделает его максимально сильным и конкурентоспособным. Но, так как уже два года доминирует только один вирус, вероятно, что он сможет породить какой-нибудь сверхтоксичный „COVID-23 MAX PRO BLACK EDITION“», — сказал врач.

Он добавил, что коронавирус уже второй год вытесняет грипп. Поэтому грипп также может мутировать и нарастить вирулентность, что может спровоцировать мощную эпидемию гриппа, сравнимую с эпидемией испанского гриппа в начале ХХ века.