Врач рассказал, какие специи предотвращают развитие рака

Специи обладают множеством полезных свойств. С их помощью можно укрепить иммунитет, а также предотвратить развитие рака. Таким мнением поделилась врач-диетолог Татьяна Дик. Об этом сообщило РИА «Новости».

Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано. В них находится большое количество антиоксидантов, которые способны оказывать противораковое действие. Также эти вещества способны бороться со свободными радикалами.

При этом корица значительно уменьшает количество сахара в крови, что благоприятно сказывается на здоровье сердца и сосудов. Куркума же улучшает функции работы мозга и помогает бороться с лишним весом, передали Nation News.

С помощью тимьяна можно побороть простудные заболевания. Шалфей же улучшает работу пищеварительной системы. Орегано улучшает работу желудочно-кишечного тракта, рассказала врач.

Ранее врачи рассказали, что некоторые продукты благоприятно влияют на работу почек. К ним относятся арбуз и специи.