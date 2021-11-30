Врач рассказал, как встречать Новый год, если вы столкнулись с COVID-19
Врач Асанов посоветовал украсить новогодний стол еловыми ветками, если один из участников застолья переболел ковидом
К организации Нового года стоит подходить с некоторыми нововведениями, если кто-то из участников застолья переболел ковидом. Таким мнением поделился врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».
Специалист посоветовал украсить праздничный стол композициями из еловых веток. Такие растения хорошо обеззараживают воздух и предотвращают распространение вируса.
В качестве главного блюда стоит запечь рыбу или курицу с картошкой и луком. Такая еда поможет больному быстрее восстановить силы.
«Это не просто вкусно, но и полезно! 2022 — год водяного тигра. Значит, нужно есть речные, и морские продукты. Хорошо, если на столе будет много блюд из рыбы и икры», — рассказал Асанов.
Он также посоветовал не налегать на сладкое и алкоголь. Лучше всего заменить крепкие напитки на красное вино.