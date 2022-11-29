29 ноября 2022, 12:57
Врач посоветовала лекарства, которые нужно купить к Новому году
Врач Наталья Андреева: россиянам стоит купить мочегонные и ферментные таблетки
В Новый год праздничный стол зачастую ломится от разнообразия блюд. Поэтому очень важно заранее закупить необходимые таблетки, рассказала врач Наталья Андреева в интервью News.ru.
По ее словам, самыми главными новогодними лекарствами считаются мочегонные и ферментные таблетки. Они избавят от чувства тяжести в желудке, а также справятся с последствиями влияния на организм алкогольных напитков.
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Отмечается, что благоприятно справиться с недомоганиями помогут «Триампур», «Креон» и «Мезим-форте».
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