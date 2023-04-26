Интересное 26 апреля 2023, 12:14 Врач Попова: при укусе белки человек может заразиться бешенством и лептоспирозом

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Многие россияне во время прогулок в парках любят кормить белок прямо с ладоней, однако в случае укуса зверька можно заразиться опасными инфекциями. Об этом сообщила врач Елена Попова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, белки являются переносчиками лептоспироза, туляремии и бешенства, эти болезни отличаются высокой летальностью. Врач отметила, что белки, проживающие в городе, могут питаться на помойке.

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Как сообщило Utro.ru, предотвратить развитие бешенства в случае укуса можно благодаря антирабической вакцине.