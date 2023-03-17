Интересное 17 марта 2023, 13:37 Врач Полуэктов рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном

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Просмотр сериалов в ночное время способен настроить организм человека на качественный и продолжительный сон. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов, сообщило РИА «Новости».

По словам специалиста, спокойные сериалы с отсутствием будоражащих сцен способны настроить организм на отдых и расслабление.

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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», также такое времяпрепровождение позволят отвлечься от дневной деятельности.

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