Интересное 25 января 2024, 16:04 Врач Парецкая порекомендовала мыть плиту раз в неделю в связи с образованием на поверхности опасных веществ

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Жировой налет, оседающий на плите после приготовления пищи, при нагревании создает токсичные соединения, которые не самым лучшим образом влияют на кожу и органы дыхания. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач-иммунолог Елена Парецкая.

В идеале плиту нужно мыть после каждого приготовления пищи, чтобы не ней не успели накапливаться вредные микроорганизмы. Если такой возможности нет, желательно проводить уборку хотя бы один раз в неделю, написали 7Дней.

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Для мытья плиты должны быть приготовлены отдельная тряпка и щетка, которые не касаются посуды, добавила медик.