30 марта 2023, 13:33
Врач Пахомов рассказал, почему не стоит носить кроссовки каждый день
Многие считают, что кроссовки являются идеальным вариантом для ежедневной носки. О вреде регулярного ношения этой обуви рассказал врач-ортопед Игорь Пахомов в беседе с Atas.Info.
По словам специалиста, любители кроссовок могут столкнуться с плоскостопием и неприятными ощущениями в ногах из-за слишком мягкой и гнущейся подошвы.
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Как сообщил «Царьград», также зачастую спортивную обувь делают из некачественных синтетических материалов, которые препятствуют проветриванию стопы.
Врачи
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