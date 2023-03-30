Интересное 30 марта 2023, 13:33 Врач Пахомов рассказал, почему не стоит носить кроссовки каждый день

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Многие считают, что кроссовки являются идеальным вариантом для ежедневной носки. О вреде регулярного ношения этой обуви рассказал врач-ортопед Игорь Пахомов в беседе с Atas.Info.

По словам специалиста, любители кроссовок могут столкнуться с плоскостопием и неприятными ощущениями в ногах из-за слишком мягкой и гнущейся подошвы.

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Как сообщил «Царьград», также зачастую спортивную обувь делают из некачественных синтетических материалов, которые препятствуют проветриванию стопы.