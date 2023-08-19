Интересное 19 августа 2023, 01:05 Врач Онищенко посоветовал не вводить маркировку «здоровые продукты»

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В России предложили маркировать полезные продукты питания специальным знаком. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил идею критически, сообщило радио Sputnik.

Он пояснил, что маркировка «здоровые продукты» может ввести в заблуждение некоторых покупателей. Люди могут подумать, что другие продукты при этом считаются нездоровыми.

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«Если мы будем так писать, тогда остальные продукты будут нездоровыми, ядовитыми, отравленными», — пояснил Онищенко.