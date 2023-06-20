Интересное 20 июня 2023, 22:20 Врач Одабашян рассказал, избыток каких гормонов говорит о лидерских качествах Врач Одабашян заявил, что высокий уровень тестостерона говорит о лидерских качествах

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Гормоны влияют не только на состояние здоровья, но и на черты характера. Врач-психотерапевт, стрессолог Андрей Одабашян рассказал, избыток каких гормонов может говорить о лидерских качествах. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, у лидера ярко выражено наличие тестостерона и прогестерона. Такой человек будет первым сражаться с неприятностями и оставлять другой части коллектива более простые задачи.

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«Он встречает первым все неприятности, а вам уже подкидывает то, что вы должны перерабатывать и это вам по силам. Очень важно брать то, что вам по силам», — рассказал врач.