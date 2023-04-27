Интересное 27 апреля 2023, 11:45 Врач Неронов: большинство патогенов в мясе погибнет при жарке более 20 минут

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В некачественном мясе содержатся патогены и токсины, употребление такого продукта может привести к пищевому отравлению. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, токсикоинфекция может проявиться спустя несколько часов после застолья и будет сопровождаться повышением температуры, рвотой и болью в животе.

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Как сообщило Nation News, чтобы избежать отравления, мясо необходимо жарить на углях не менее 20 минут, тогда большинство бактерий и патогенов погибнут.