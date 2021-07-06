Врач назвал самый безопасный вид поцелуев

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя. Однако в разгар пандемии активное празднование лучше отложить до лучших времен, рассказала «Ридусу» врач-терапевт Людмила Лапа.

Она пояснила, что в период распространения коронавируса любые близкие контакты могут грозить заражением. Из поцелуев особенно опасны те, которые включают контакт с биологическими жидкостями. Поэтому если и целоваться в эти времена — то целомудренно.

«В макушечку можно. Но сейчас лучше и этого избегать», — сказала Лапа.

Она отметила, что носитель вируса может болеть бессимптомно и даже не подозревать, что является опасным для окружающих. Поэтому нужно соблюдать осторожность и свести к минимуму телесные контакты даже с людьми, которые кажутся здоровыми.

«День поцелуев следовало бы перенести, пока пандемия не закончится», — подвела итог терапевт.