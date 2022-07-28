Врач Моржанаева ответила на самые популярные вопросы по косметологии

Многие люди сталкиваются со множеством страхов перед походом к косметологу. Врач-косметолог, медицинский директор и преподаватель школы International School of MicroNutrition Мария Моржанаева ответила на самые популярные вопросы. Об этом сообщили «Дни.ру».

Медик пояснила, что перед походом к специалисту важно удостовериться в его квалификации. Стоит проверить наличие лицензии у клиники, а также высшего образования у персонала.

«Первый прием у косметолога обычно включает в себя осмотр и рекомендации как по профессиональному, так и по домашнему уходу. Если клиника располагает диагностической аппаратурой, то она задействуется в оценке состояния кожи», — рассказала Моржанаева.

Информацию о том, какие препараты врач будет использовать в работе, можно изучить на сайте медицинского учреждения. Все средства должны быть сертифицированными и иметь разрешение на территории Российской Федерации.