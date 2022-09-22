Врач Мирошник посоветовала употреблять травяные чаи для снижения тревожности | 360°

Интересное 22 сентября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Мирошник посоветовала употреблять травяные чаи для снижения тревожности

Читать 360tv в

В последнее время все больше людей сталкиваются с тревожным состоянием. Врач-невролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Елена Мирошник заявила, что для успокоения можно употреблять травяные чаи и отвары. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В первую очередь, если мы говорим о натуральных препаратах, то это различные травяные чаи и сборы», — рассказал Мирошник.

Реклама

Специалист пояснила, что для приготовления можно использовать несколько видов трав. Их можно как приобрести в аптеке, так и собрать самому. Для заваривания подойдут мята, мелисса, чабрец, ромашка, пустырник и липа, передали «Известия».

Реклама

0 0 0 0 0 0