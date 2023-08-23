Интересное 23 августа 2023, 21:57 Врач Мельников посоветовал расслабляться, чтобы легче засыпать

Читать 360tv в

Счет овец вопреки распространенному мнению не поможет уснуть, заявил врач-сомнолог, эксперт Европейского общества исследования сна Александр Мельников. Об этом сообщило издание «Правмир».

По словам специалиста, «счет овец» не помогает организму расслабиться. Перед сном лучше отказаться от действий, которые требуют сосредоточенности. Важно постараться максимально расслабиться.

Реклама

Для того, чтобы засыпать было легче, стоит постараться ложиться и вставать в одно и то же время. От использования гаджетов также лучше отказаться, написал «ФедералПресс».