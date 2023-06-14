14 июня 2023, 20:22
Врач Машковский: дачные работы с землей и растениями помогут снять стресс
Дачные работы могут стать отличным способом избавления от стресса и укрепить здоровье. Об этом сообщил эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, работа с землей и растениями, которая сопровождается физическими нагрузками, способствует укреплению всего организма. Также силу и гибкость развивают уборка урожая, высаживание ростков и их поливка.
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Как сообщили «Народные новости», работа на дачном участке может стать хорошей заменой спорту.
Сад и огород
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