Интересное 14 июня 2023, 20:22 Врач Машковский: дачные работы с землей и растениями помогут снять стресс

Читать 360tv в

Дачные работы могут стать отличным способом избавления от стресса и укрепить здоровье. Об этом сообщил эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, работа с землей и растениями, которая сопровождается физическими нагрузками, способствует укреплению всего организма. Также силу и гибкость развивают уборка урожая, высаживание ростков и их поливка.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», работа на дачном участке может стать хорошей заменой спорту.