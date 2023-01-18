Интересное 18 января 2023, 14:43 Врач Кульгавчук рассказал, из-за чего может возникнуть нервный срыв Врач Кульгавчук: иногда аффект может быть из-за особенностей личности

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Врач-психиатр Евгений Кульгавчук в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, из-за чего у человека может возникнуть нервный срыв.

Иногда, по словам медика, нервный срыв не связан с хроническим стрессом или с депрессий. Часто причиной становятся особенности личности.

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«Но иногда аффект может быть не только из-за выгорания, или хронического стресса, или же депрессии (в том числе послеродовой), но и из-за особенностей личности. Например, истероидный тип», — сказал психиатр.

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Такому типу не характерно истощение. Его нервный срыв может проявляться криками, эмоциями и даже битьем посуды.