Интересное 15 февраля 2023, 12:05 Врач Круглова развеяла известный миф о свином сале РИА «Новости»

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Существует мнение, что при употреблении свиного сала организм человека потратит намного больше энергии на его переваривание, чем есть в самом продукте. Однако такое суждение является мифом, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, свиное сало отлично подойдет для употребления тем людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом и подвержены чрезмерным нагрузкам. Продукт богат большим содержанием полезных жирных кислот и витаминов А, Е.

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Диетолог отметила, что мнение об отрицательной калорийности свиного сала является мифом, ведь организм человека все равно получит достаточное количество энергии.

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