Интересное 30 мая 2023, 16:54 Врач Кривошеева: перед поездкой на автомобиле стоит воздержаться от употребления жареной пищи

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Чрезмерное употребление жареной пищи перед поездкой на автомобиле может вызвать сонливость и вздутие живота. Это может стать причиной ДТП, сообщила врач-эндокринолог Анна Кривошеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также перед путешествием на машине стоит воздержаться от употребления яблок, кисломолочных продуктов и горчицы. Такая пища может вызвать излишнее газообразование и процессы брожения в ЖКТ.

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Кроме того, на снижение уровня концентрации водителя влияют кофеиносодержащие напитки.