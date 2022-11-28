Интересное 28 ноября 2022, 15:57 Врач Крашкина рассказала, какое поведение родителей портит отношения с детьми Врач Крашкина посоветовала родителям демонстрировать ребенку авторитет

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Проблемы в общении между родителями и детьми могут возникать из-за неправильного самопозиционирования взрослых в общении. Такой информацией поделилась врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что порой взрослые начинают вести как дети в беседе с ребенком. Однако при таком подходе родители начинают терять статус авторитета, что ведет к конфликтным ситуациям.

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Проявлением «детского поведения» со стороны взрослого являются громкие крики. В беседе с ребенком необходимо вести себя спокойно и сдержанно, написал «Царьград».

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