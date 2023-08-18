Интересное 18 августа 2023, 00:11 Врач Костомаха рассказала о риске привести постельных клопов домой с отдыха

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Во время отдыха в отеле есть риск подцепить постельных клопов и привезти их домой вместе с вещами. Интегративный нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, как избежать такого исхода. Об этом сообщил «МИР24».

Специалист посоветовала заблаговременно изучить отзывы об отеле. Там можно узнать, были ли в гостинице случаи укусов постельных клопов. Вещи стоит складывать в полиэтиленовые пакеты или специальные чехлы с застежками-зипперами.

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«Клопы, как и все живые существа, оставляют свои экскременты — маленькие черные точки. Постельное белье в гостинице белоснежное, поэтому достаточно просто увидеть их на белой простыне или наволочке», — пояснила Костомаха.