Врач-косметолог Пермякова дала советы по уходу за кожей | 360°

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Врач-косметолог Пермякова дала советы по уходу за кожей

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Начинать ухаживать за кожей необходимо примерно с 12 лет, когда начинается активная работа потовых и сальных желез. Косметолог-дерматолог Дарья Пермякова дала советы по уходу за лицом. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Пермяковой, ухаживать за кожей стоит с подросткового возраста. Специалист пояснила, что уход в домашних условиях не всегда является достаточно эффективным. Поход к косметологу лучше не откладывать.

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«Профилактические мероприятия нужно проводить в более раннем возрасте, до 30 лет. Первые возрастные изменения мы видим в категории 25-28 лет. А в более молодом возрасте есть акне, рубцы постакне, жирная кожа — это все тоже требует похода к косметологу», — рассказала врач.

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Косметолог отметила, что для поддержания красоты кожи важно придерживаться здорового образа жизни. Особенно сильно на ее состояние влияет питание. Пермякова посоветовала сократить количество сладкого. Кроме того, важным условием красоты является полноценный сон.

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