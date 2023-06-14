14 июня 2023, 12:25
Врач Кореневич: глобальные цели в жизни способствуют долголетию
Определение глобальных целей и их последующее воплощение в жизнь способствует долголетию. Об этом сообщила врач-кардиолог Анна Кореневич в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, когда человек добивается цели, его организм вырабатывает мощную волну серотонина и эндорфинов. Эти гормоны счастья повышают иммунитет и благоприятно влияют на работу всех органов.
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Врач отметила, что успеха получится добиться только в том случае, если путь к цели будет приносить удовольствие и служит на пользу окружающим.
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