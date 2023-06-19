Интересное 19 июня 2023, 23:17 Врач Кашух рассказала, как выбрать вкусную и полезную дыню Врач Кашух посоветовала с осторожностью выбирать дыню вне сезона

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Покупка недосозревшей дыни может привести к дискомфорту в животе и пищевому отравлению. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как выбрать свежий и вкусный фрукт. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медик рассказала, что в составе дыни есть много витаминов, минералов и антиоксидантов. Они помогают защитить организм от воздействия вредных веществ. Однако действительно зрелые плоды поступают в магазины в период с конца июля до сентября.

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Зрелую дыню отличает яркий аромат, который практически отсутствует у неспелого плода.

«При выборе дыни важно ориентироваться на запах, вес плода и состояние плодоножки. Зрелая дыня вкусно пахнет, она тяжелая, а ее хвостик сухой», — пояснила Кашух.