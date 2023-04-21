Интересное 21 апреля 2023, 11:28 Врач Хухрев: антигистаминный препарат, пластырь и средство от загара должны быть в каждой дачной аптечке

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С наступлением весны начинается дачный сезон, многие россияне предпочитают отдыхать за городом. О том, какие средства первой необходимости должны быть в дачной аптечке, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в аптечке должны быть антигистаминные препараты, которые помогут при укусах насекомых и аллергических реакциях. Также в нее рекомендуется положить побольше пластырей и солнцезащитное средство, добавил врач.

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Хухрев также отметил, что в дачной аптечке не помешают йод, зеленка и лекарства в случае возникновения пищевых отравлений.