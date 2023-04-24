24 апреля 2023, 21:17
Врач Груздев рассказал, как исправить нос без операции
Врач Груздев посоветовал корректировать форму носа с помощью косметологии
Сделать коррекцию носа можно без помощи пластического хирурга. Такой информацией поделился врач-косметолог Денис Груздев. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, перед какими-либо вмешательствами в свою внешность важно обратиться за консультацией к врачу. Груздев подчеркнул, что сейчас косметологи и пластические хирурги часто работают вместе.
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Косметологи могут сделать коррекцию с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Такие уколы помогают сформировать нужную форму носа. Стоимость подобного вмешательства составляет порядка 20 тысяч рублей.
Пластические операции
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