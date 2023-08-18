Интересное 18 августа 2023, 15:19 Врач Григорьев посоветовал выбирать для школьника рюкзак с ортопедической спинкой

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Приближается осень, из-за чего многие родители обеспокоены вопросом покупки рюкзака для ребенка в школу. Детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, как выбрать правильный портфель. Об этом сообщило издание «Вести Подмосковья».

Специалист пояснил, что общий вес рюкзака вместе со школьными принадлежностями не должен превышать полтора килограмма. Также стоит отдавать предпочтение портфелю с ортопедической спинкой, добавил сайт «Дни.ру». Особенно важно это для учеников начальных классов, так как мышечный корсет у них не до конца сформирован.