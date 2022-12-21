Интересное 21 декабря 2022, 18:05 Врач Фомин рассказал, как выявить нездоровую любовь Врач Фомин заявил, что одержимость партнером является нездоровым проявлением любви

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Любовь добавили в Международную классификацию болезней ВОЗ. Эндокринолог и психиатр Александр Фомин рассказал, какова природа этого чувства и в какой момент оно может превратиться в заболевание. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, большую роль в развитии любви играют гормоны. Однако они являются не единственным фактором. Значение оказывают и внешние факторы, такие как общее эмоциональное состояние человека, а также его решительность в развитии отношений.

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Перерасти в болезненное состояние любовь может в том случае, если влюбленный человек не получает желаемого. Например, отношения не удается построить вовсе или же они развиваются по негативному сценарию. В этот момент может проявиться одержимость партнером, которая является признаком нездоровых чувств.

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Чтобы вылечить подобное состояние, необходимо проверить психику человека, а также узнать о том, каков уровень здоровья в целом. Обычно влюбленный становится более подверженным любовной болезни при истощении организма — дефиците главных компонентов метаболизма, таких как белок, железо, витамин D, а также некоторых гормонов.