05 мая 2023, 20:05
Врач Филева: дачные удобрения при попадании на кожу могут вызвать аллергические реакции и ожог
Во время дачных работ удобрения при распылении могут попасть на кожу и вызвать аллергические реакции у человека. Об этом сообщила врач-дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, капли химического раствора легко разлетаются, при их попадании на кожу у человека могут появиться кашель и слезотечение. В некоторых случаях дачные удобрения могут вызвать ожог.
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Как сообщил сайт kp.ru, при распылении химикатов на участке дачникам следует надевать маску, очки и перчатки.
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