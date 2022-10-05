Врач Фетисова дала советы по уходу за кожей осенью | 360°

Интересное 05 октября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

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Viber Врач Фетисова дала советы по уходу за кожей осенью

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Осенью стоит более внимательно относиться к уходу за кожей. Такой информацией поделилась врач, пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснила, что низкие температуры способны крайне негативно сказываться на состоянии кожи. В этот период необходимо использовать средства с АНА-кислотами, липидами и витаминами в своем составе.

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«Осенью для ухода за кожей можно пользоваться следующей формулой: утром использовать средство с упором на витамины и антиоксиданты, а вечером — содержащие нескольких видов гиалуроновой кислоты», — рассказала Фетисова.

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