Интересное 23 января 2023, 13:39 Врач Дворецкая заявила, что удаление волос в интимной зоне не несет угрозы здоровью

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Врач-гинеколог Анна Дворецкая в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала, что удаление волос с интимной зоны не несет угрозы здоровью и может проводиться разными способами.

В случае эпиляции удаляется волос с разрушением его фолликула, а при депиляции луковица волоса сохраняется. При первом способе специаилисты применяют фотоэпиляцию, лазер и электроэпиляцию, а при втором — воск и сахарную пасту, написало РИА ФАН.

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Противопоказания к удалению волос могут быть лишь в том случае, если у человека есть аллергия, сказала Дворецкая.

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Гинеколог Екатерина Волкова, напротив, считает, что волосы в интимной зоне несут защитную функцию и полностью избавляться от них не стоит.