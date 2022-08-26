Врач Долженко рассказала, с чем связан выбор «скучных» цветов для школьной формы

Многие школьники не хотят носить на занятия одежду «скучных» цветов. Однако подобные расцветки выбирают не просто так, ведь они напрямую сказываются на психологии детей. Такой информацией поделилась врач травматолог-ортопед Наталья Долженко в ходе пресс-конференции в ТАСС. Об этом сообщили «Невские новости».

Как правило, школьная одежда бывает серых, черных, темно-синих, оливковых и бордовых цветов. Специалист пояснила, что офисная расцветка помогает школьникам вести себя спокойно, а также концентрироваться на учебных материалах. При этом яркие оттенки обладают противоположным эффектом.

Медик подчеркнула, что школьная форма должна быть удобной и не стеснять движений ребенка. Таким образом у школьника сформируется правильная осанка.

«Хорошо подобранный для ребенка костюм всегда дисциплинирует и способствует выработке правильной осанки», — рассказала Наталья Долженко.

Лучше всего выбирать школьную форму из шелка, шерсти, льна, хлопка, вискозы и полушерсти. Состав костюма должен по меньшей мере на 50% состоять из натуральных тканей.