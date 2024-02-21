Интересное 21 февраля 2024, 11:28 Врач Демьяновская рассказала, что губки для мытья посуды — один из самых грязных предметов в доме

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Одним из самых грязных мест в доме можно назвать губки для мытья посуды, в которых скапливается огромное количество бактерий. Об этом Life рассказала врач Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что из-за остатков пищи и теплой влажной среды в губке и тряпках для мытья посуды могут размножаться опасные возбудители — сальмонеллы, стафилококки, кишечная палочки и листерии. Поэтому очен важно тщательно промывать их и сушить после использования.

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Врач призвала менять губки каждую неделю. Кроме того, рабочую поверность на кухне и посуду нужно мыть разными тряпками.

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