Интересное 18 января 2023, 16:50 Врач Бузунов рассказал, как преодолеть бессонницу после перенесенной болезни Врач Бузунов: эффективный метод лечения бессонницы — когнитивно-поведенческая терапия Unsplash

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Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что чаще всего после перенесенных болезней страдают бессонницей те люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят.

Врач привел в пример проведенное учеными исследование, где были собраны две группы людей. Одни переболели коронавирусом, другие нет. Специалисты сравнили у тех и других процент нарушений сна.

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«У переболевших 61-62% нарушений, а у непереболевших 65%. То есть больше у тех, кто не болел. Потому что те, кто не болели, находились в стрессе от страха заболеть. Однако когда переболели, то бессонница прошла», — пояснил медик.

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Он предложил бороться с бессонницей с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Также поможет решить проблему четкий режим дня, физические нагрузки, информационный детокс и новое позитивное мышление.