Интересное 26 июля 2023, 16:50 Врач Богатова рассказала, как правильно ухаживать за ногами Врач Богатова посоветовала не забывать о гигиене ног и использовать крем

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Ухаживая за своим телом, многие люди забывать об уходе за ногами. А ведь им тоже требуется уделять внимание. Врач-косметолог и дерматовенеролог Елена Богатова рассказала, как правильно выполнять уход за этой частью тела. Об этом сообщила Gazetametro.ru.

Специалист отметила, что не стоит забывать про гигиену ног. Их необходимо мыть теплой водой с натуральным мылом. Чтобы избежать грибка, важно просушивать ноги после процедур.

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Чтобы избежать лишней сухости, стоит использовать крем. Пилинг же поможет удалить ороговевшие частицы кожи, написали «Дни.ру».