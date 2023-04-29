Интересное 29 апреля 2023, 00:23 Врач Бастракова рассказала о полезных свойствах сала Врач Бастракова заявил, что сало содержит витамины A, D и E

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Сало является очень полезным продуктом. Врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова перечислила его полезные свойства. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, сало — это животный жир. Он необходим для построения половых гормонов.

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В составе сала присутствуют витамины A, D и E, селен, кальций, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий, медь, железо. Эти вещества благотворно влияют на состояние кожи и волос, написал «Царьград».