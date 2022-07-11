Врач Асанов рассказал, кого чаще кусают комары

Комары являются очень избирательными в выборе своих потенциальных жертв. Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал, кто входит в группу риска. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов — это вес, температура, частота дыхания, запах и даже группа крови. Например, если вы предпочитаете физические нагрузки на лоне природы — будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих», — пояснил специалист.

Эксперт пояснил, что во время физических нагрузок в теле человека начинает вырабатываться молочная кислота. Кроме того, из-за активности учащается дыхание. Эти факторы и привлекают комаров.

Также привлекательными для насекомых являются люди с повышенной температурой тела или лишним весом.

Люди с первой группой крови также попадают в группу риска. Запахи духов, лосьонов и кремов тоже привлекают кровососущих.

Последний фактор, на который обращают внимание комары — запах алкоголя. По этой причине застолье на свежем воздухе лучше не проводить.