Интересное 13 апреля 2023, 18:33 Врач Антонова: цельнозерновая мука поможет сделать кулич менее вредным

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При приготовлении пасхальных куличей используется большое количество сахара, который вреден для диабетиков. О том, как сделать выпечку менее вредной, рассказала эндокринолог, диетолог Наталья Антонова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, привычный сахар при изготовлении кулича можно заменить естественными сахарозаменителями. Лучше всего вместо пшеничной муки использовать цельнозерновую, благодаря этому кулич будет наименее вредным и рассыпчатым.

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Кроме того, идеальной начинкой для пасхальной выпечки станет смесь из кураги, чернослива и изюма.