Интересное 13 марта 2023, 15:54 Впервые за год в России не допустили ни одного побега из колоний и СИЗО ФСИН: в 2022 году из российских колоний и СИЗО впервые никто не сбежал РИА «Новости»

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Впервые в истории современной России в течение года не произошло ни одного побега из колоний и следственных изоляторов. Об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев в ходе расширенной коллегии ведомства по итогам работы 2022 года, сообщили в его пресс-службе.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», — подчеркнул он.

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По словам Гостева, этого результата удалось достичь благодаря слаженным действиям персонала, который не позволил осужденным и лицам, находящимся под стражей, покинуть места заключения.

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ФСИН создал 367 исправительных центров для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Они вмещают свыше 40 тысяч осужденных. Как отметил глава службы, такой вид наказания помогает улучшить социальную адаптацию осужденных, подготовить их к гражданской жизни и возместить ущерб, который они причинили.

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