Возраст смелости не помеха. 63-летний глава Королева совершил экстремальный прыжок

Глава подмосковного Королева Александр Ходырев решил необычно провести отпуск в пределах родной страны. Он прыгнул с известного в Краснодарском крае подвесного моста и выложил видео в Сеть.

«Отпуск, Сочи, прыжок вникуда!» — написал Ходырев на своей странице в Facebook.

Подписчикам видео понравилось, некоторые даже предположили, что глава муниципалитета собрался в каскадеры.

Ходыреву — 63 года и, несмотря на почтенный возраст, он не засомневался в прыжке ни на секунду — подошел к краю и сделал шаг в неизвестность, прыгнув вниз на специальном резиновом канате.

Подвесной мост в Сочи — самый длинный подвесной пешеходный мост в мире и популярная локация для любителей пощекотать нервы. Сюда ежегодно приезжают за дозой адреналина туристы со всего мира. Высота моста — 207 метров.

Ранее российский пенсионер попал в Книгу рекордов России, сделав больше всех прыжков на банджи за короткий промежуток времени. 65-летний мужчина совершил 10 банджи-прыжков в течение одного часа и прыгнул с высоты 207 метров 19 раз подряд в течение двух часов.