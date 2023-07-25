Интересное 25 июля 2023, 18:21 Возраст получения сертификатов для молодоженов увеличили на Ямале до 45 лет

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На Ямале семейный медсертификат теперь могут получить молодожены в возрасте до 45 лет. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Сертификат дает возможность проведения полного комплексного обследования перед планированием ребенка. В случае отсутствия необходимого оборудования в больницах по месту прописки, жители Ямала могут получить бесплатное направление в клинику с соответствующей техникой. При этом затраты на дорогу до медицинского учреждения можно компенсировать.

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Теперь получить сертификат могут пары, где возраст одного или обоих супругов не превышает 45 лет, написала «Общественная Служба Новостей».

«Протекание беременности напрямую зависит от здоровья партнеров. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс был благоприятным. Теперь еще больше семей смогут подойти к рождению ребенка осознанно», — подчеркнул глава ямальского депздрава Сергей Новиков.