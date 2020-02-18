Возможную гробницу царя Ромула нашли в центре Рима

Археологи нашли старинный саркофаг. Примерная дата его захоронения — шестой век до нашей эры. Он сделан из цельного куска туфа. Около него обнаружили круглый алтарь. Специалисты заявили, что обе находки связаны с культом Ромула.

Во время раскопок исследователи углубились в грунт под входной лестницей в курию, где собирались для голосования римские сенаторы, и обнаружили там подземный храм. Именно там позже нашли саркофаг. Костей внутри так и не нашли.