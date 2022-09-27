Возможную гробницу царицы Нефертити обнаружили в Египте | 360°

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Возможную гробницу царицы Нефертити обнаружили в Египте

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Ученые пришли к выводу, что захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона. Об этом сообщил «Ридус».

Гробницу Тутанхамона обнаружили 4 ноября 1922 года. Согласно нанесенным на стены иероглифам, данная комната является не единственной в помещении. В помещении специалисты обнаружили картуши --окантовку, которой обводили царское имя. На них был изображен приемник Тутанхамона Эйе, который хоронил правителя. Однако, по словам археолога, под изображением может скрываться рисунок Тутанхамона, который хоронит Нефертити.

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«Внимательный осмотр картушей Эйе продемонстрировал четкие, лежащие в основе следы более раннего имени — Тутанхамона. В своей первоначальной версии эта сцена изображала Тутанхамона, совершающего погребальный ритуал для первоначального владельца гробницы, его непосредственной предшественницы Нефертити», — рассказал бывший куратор отдела египетских древностей Николас Ривз.

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Археология

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