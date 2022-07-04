Россиянам рассказали, кто может устроиться вожатым в лагерь

Устроиться вожатым в лагерь могут любые желающие, прошедшие специальные курсы и сдавшие квалификационный экзамен. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Часто на работу в лагерь устраиваются студенты, а также педагоги. Однако занять такую должность могут любые желающие, чей возраст превышает 18 лет.

Для для устройства нужно иметь среднее образование. Кроме того, обязательным условием является прохождение курсов вожатых. Стоимость занятий составляет порядка четырех тысяч рублей. Записаться на них можно через сайт mos.ru.