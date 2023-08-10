10 августа 2023, 11:12
«Восток-Медиа»: вместо цветов учителю на День знаний можно подарить книгу
Профессиональная литература может стать отличной альтернативой привычным букетам цветов, которые дарят школьники своим учителям на 1 сентября. Об этом сообщило «Восток-Медиа».
Отмечается, что сборник рассказов или стихотворений вызовет у учителя исключительно приятные эмоции. Также заменой букетам могут стать подарочные сертификаты в книжный магазин и салон красоты.
Реклама
Кроме того, школьники могут сделать своему учителю творческий подарок в виде коллажа с совместными фотографиями, сообщили «Дни.ру».
Учителя
Реклама
Реклама