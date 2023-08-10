Интересное 10 августа 2023, 11:12 «Восток-Медиа»: вместо цветов учителю на День знаний можно подарить книгу

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Профессиональная литература может стать отличной альтернативой привычным букетам цветов, которые дарят школьники своим учителям на 1 сентября. Об этом сообщило «Восток-Медиа».

Отмечается, что сборник рассказов или стихотворений вызовет у учителя исключительно приятные эмоции. Также заменой букетам могут стать подарочные сертификаты в книжный магазин и салон красоты.

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Кроме того, школьники могут сделать своему учителю творческий подарок в виде коллажа с совместными фотографиями, сообщили «Дни.ру».